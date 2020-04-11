تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع مدرب الأهلي

كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل الجلسة التي جمعت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لوضع خارطة طريق الموسم المقبل والصفقات الجديدة التي طلب ضمها الجهاز الفني واللاعبين الذي سيرحلون سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي.





ورغم أن البعض خرج ليعلن تفاصيل تلك الجلسات لكن الحقيقة غير ذلك تمامًا، حيث لم يطلب المدير الفني التعاقد مع أي حارس مرمي بعد إعلان شريف إكرامي رحيله وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم ليكون ثلاثي حراسة المرمي الموسم المقبل هم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي احمد شوبير، خاصة أن الأخير يحظي بقناعة كاملة لدي المدرب السويسري .





وفيما يخص الجانب الأيمن، فان فايلر تحدث مع الخطيب حول عودة باسم علي المعار للجونة حال عدم التعاقد مع باهر المحمدي وهناك رفض تام لرجب بكار بجانب غلق ملف كريم العراقي من جانب إدارة النادي، المركز الوحيد الذي طلب فايلر دعمه هو الجناح الأيسر بلاعب أفريقي قوي مع عودة محمد شريف من تجربة الإعارة في انبي وأكرم توفيق من الجونة وعمار حمدي من طلائع الجيش علي أن يتم تقييم صلاح محسن وناصر ماهر خلال الفترة المقبلة.





وأظهرت الجلسة أن المدير الفني يبحث عن إستقرار القوام الرئيسي للفريق وعدم التفريط في العناصر الأساسية خاصة ان هناك عناصر مثل حمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد سوف تعود من الإصابة وتكون قادرة علي زيادة فعالية الفريق .



