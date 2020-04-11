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أخبار العالم

البحرين تنظم حملات لفحص العمالة الوافدة احترازيا

السبت 11/أبريل/2020 - 04:38 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

نظمت وزارة الصحة في دولة البحرين، يوم الجمعة، حملة لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد 19" في البلاد.  

و‏أعلنت وزارة الصحة عن قيام الوحدات المتنقلة ضمن حملة استباقية وبدعم من الشرطة بفحص العمالة الوافدة في مساكنهم في عدة مناطق ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الحالات القائمة 380 حالة، في حين تم تسجيل تعافي 9 حالات إضافية من وخروجهم من مراكز العلاج والعزل.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد 913، بينما بلغت حالات التعافي 530 حالة.
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