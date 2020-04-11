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أخبار البلد

علماء ب "البحوث الزراعية"ينجحون في إنتاج ٩ أصناف من المحاصيل العلفية

السبت 11/أبريل/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد الدكتور جمال سرحان الأستاذ المتفرغ بقسم المحاصيل العلفية بمعهد بحوث سدس بمحافظة البحيرة التابع لمركز البحوث الزراعية  ، أن علماء المركز نجحوا فى انتاج 9 أصناف جديدة من المحاصيل العلفية انتاجيتها مذهلة وتصل لـ 60 طن فى الفدان بزيادة 75 % عن الأنواع الأخرى .

وقال الدكتور جمال للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن سلالات المحاصيل العلفية الجديدة للبرسيم الحجازى وأنواعه وبنجر العلف والشعير والشوفان ، قادرة على زيادة إنتاجيتها فى الفدان بنسبة 75 % وانتاج 60 طن من الدورة الواحدة ، لافتا الى امكانية تقليل المساحات المنزرعة من الأنواع التقليدية واعطاء مساحة أكبر للزراعات الأستراتيجية مثل القمح والذرة . 

وأوضح خبير المحاصيل العلفية ، أن أنواع سدس 1 وسدس2 ، من البرسيم يصلح زراعتهما فى الأراضى الصحراوية والجديدة التى تحتاج لدعم تربتها بالعناصر الغذائية وامتصاصا الأملاح والصوديوم منها ، كما تعطى إنتاجية تصل لـ 60 طن فى الفدان الواحد مع استخدام الرى بالرش لعدم استهلاك المياه . 



https://www.youtube.com/watch?v=RTFpsNH6yqU
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