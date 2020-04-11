علماء ب "البحوث الزراعية"ينجحون في إنتاج ٩ أصناف من المحاصيل العلفية

أكد الدكتور جمال سرحان الأستاذ المتفرغ بقسم المحاصيل العلفية بمعهد بحوث سدس بمحافظة البحيرة التابع لمركز البحوث الزراعية ، أن علماء المركز نجحوا فى انتاج 9 أصناف جديدة من المحاصيل العلفية انتاجيتها مذهلة وتصل لـ 60 طن فى الفدان بزيادة 75 % عن الأنواع الأخرى .





وقال الدكتور جمال للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن سلالات المحاصيل العلفية الجديدة للبرسيم الحجازى وأنواعه وبنجر العلف والشعير والشوفان ، قادرة على زيادة إنتاجيتها فى الفدان بنسبة 75 % وانتاج 60 طن من الدورة الواحدة ، لافتا الى امكانية تقليل المساحات المنزرعة من الأنواع التقليدية واعطاء مساحة أكبر للزراعات الأستراتيجية مثل القمح والذرة .





وأوضح خبير المحاصيل العلفية ، أن أنواع سدس 1 وسدس2 ، من البرسيم يصلح زراعتهما فى الأراضى الصحراوية والجديدة التى تحتاج لدعم تربتها بالعناصر الغذائية وامتصاصا الأملاح والصوديوم منها ، كما تعطى إنتاجية تصل لـ 60 طن فى الفدان الواحد مع استخدام الرى بالرش لعدم استهلاك المياه .











