شبه مبشرة الجبن.. آبل تطلق نسخة من أغلى كمبيوتر في العالم

أتاحت شركة آبل الأمريكية، حاسبها الشخصي باهظ الثمن Mac Pro 2019 للبيع عبر متجرها للأجهزة المجددة، والذى وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شكله المبتكر أغلى مبشرة للجبن في العالم.





وبحسب ما ذكره موقع "MacRumors" المتخصص في أخبار شركة آبل، أن الحاسوب متاح بسعر أقل بنسبة 15% من سعر الطراز الجديد، حيث إن سعر أرخص طراز لا يقل عن 5 الآف دولار أمريكي.





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ويشار إلى أن آبل صممت الغطاء الخارجي للكمبيوتر مع ثقوبٍ كثيرة لتوفير نظام تهوية معقد له أثناء العمل، واثار هذا الجهاز الجديد السخرية الكبيرة بسبب تشابهه مع مبشرة الجبن.





ووفقا للموقع التقني، فإن الطراز المجدد الأرخص من Mac Pro 2019، متاحا مع إمكانية ترقية ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعر إضافي قدره 300 دولار، رافعا سعر الجهاز إلى 5,349 دولار أمريكي.





الجدير بالذكر أن أجهزة آبل المجددة تمتاز بأنها قد حصلت على استبدال لقطع الغيار، مع ضمان لمدة عام.