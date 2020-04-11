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وزيرة الهجرة تكشف خطة الدولة لإعادة العالقين فى الخارج..فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 03:46 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، أنه الوزارة تقوم بالتواصل بشكل شخصي مع غالبية العائدين إلى مصر من الخارج من العالقين، مؤكدة أنه بعد انتهاء فترة الحجر الصحي للعائدين حاليًا، يجرى الالتفات للمقيمين وإعادتهم.

وأوضحت نبيلة مكرم خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك قدرات استيعابية كبيرة مبذولة من الدولة لإعادة المصريين في الخارج، لافتة إلى أن هناك شريحة هامة، وهم من توجهوا لقضاء شهر العسل في المالديف وبالي، وهم ضمن أولوياتنا لإعادتهم لأنهم غير قادرين على الاستمرار في العيش هناك ماديا.
 
ونوهت وزيرة الهجرة إلى أن مفهوم العالق المصري المتواجد في الخارج، ينطبق على من سافر بشكل مؤقت بغرض السياحة أو مهمة عمل أو نشاط تجاري أو الطلاب أو الزيارات لأقاربهم، وهذه الشرائح تعمل الدولة على إرجاعهم وإعادتهم إلى وطنهم.
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