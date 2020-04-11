إدارة الوافدين بالتعليم العالي تعلن أسماء الفائزين بمسابقاتها

أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أسماء الفائزين بالمسابقات التي أطلقتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واستمرت حتى يوم 8 أبريل حيث أعلنت عن 3 فائزين وهم جعفر محمد يونس وهو سوري الجنسية، وإبراهيم عبد الجبار ماجد من السودان، ومضر عبد الكريم سعود من سوريا.





وكانت قد نشرت إدارة الوافدين عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "يلا ابدأ في مشروعك وابعته عشان تكسب في مسابقة المواهب من مبادرة #ادرس_في_مصر (خطوات التقديم هتلاقيها في اول كومنت)

متخليش قاعدة البيت تكاسلك إستغلها في حاجه مفيده وتنمي موهبتك!".





وللتعرف على المسابقات عبر الرابط التالي: shorturl.at/fwJNR

مسابقة الرسم والكتابة: https://bit.ly/3aG8l4W

مسابقة الغناء: https://bit.ly/2xMBDQN





وعرضت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعض الفيديوهات للطلاب المشاركين في مسابقة الغناء التي أطلقتها للتخفيف من وطأة الجلوس في المنزل لفترات طويلة وللتشجيع على تنفيذ قرار الدولة بحظر التجول.









أطلقت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعض المسابقات الترفيهية للطلاب وإذاعة بعض الفيديوهات للترفيه عنهم من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



