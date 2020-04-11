قلعة كورونا.. شاهد أب يبني حصنًا من كراتين البيتزا لطفله

أراد أحد الآباء جعل ابنه مشغولًا لأطول وقت ممكن خلال فترة حظرة التجوال والإنعزال في المنزل وسط تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي، لكن لم يقتصر الأمر على الحظر داخل المنزل فقط بل بنى له قلعة من "الكراتين داخل البيت".





فإبقاء الصغار مستمتعين خلال الحجر الصحي مهمة شاقة، لذا حرص أب بريطاني على بناء حصن كرتوني رائع لطفله وفقًا لصحيفة مترو.

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سئم البريطاني «ستيف ويلسون» من لعب ألعاب الطاولة مع طفله سيباستيان البالغ من العمر 4 سنوات، وأراد أن يمنحه شيئًا جديدًا لإبقائه مشغولًا أثناء حظر التجوال





ونتيجة لذلك قرر الأب البالغ من العمر 52 عامًا أن يصمم حصنًا من علب البيتزا الكرتونية القديمة والأشرطة اللاصقة «قلعة كورونا».





فمع إغلاق الملاهي ومراكز اللعب الليلية أمام الجمهور في الوقت الحالي بسبب تفشي كورونا، قرر ستيف استخدام غرفة الحفلات لإيواء الإبداع الجديد مع طفله.



