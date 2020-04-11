تسييس للأزمة.. منظمة الصحة العالمية ترد على هجوم ترامب بشأن انتشار فيروس كورونا| فيديو

كشفت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمى لمكافحة العدوى لمنظمة الصحة العالمية، عن آخر تطورات فيروس كورونا عالميًا.





وأكدت "مها طلعت" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منظمة الصحة العالمية محاولة لـ "تسييس للأزمة" ليس في محلها، مضيفة أن الإصابات في الولايات المتحدة كبيرة ومحاولة إلقاء اللوم على جهة اخرى.

وقالت الدكتورة مها طلعت أن الدواء الجديد الخاص لعلاج فيروس كورونا يأخذ وقتا طويلا ليس أقل من 10 أشهر، مشيرة إلى أن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية واجراءات الحكومة ليس في مكانها الصحيح، والوضع الوبائي مختلف .





وأضافت المستشار الإقليمى لمكافحة العدوى لمنظمة الصحة العالمية، عددا من الدول حول العالم تشهد زيادة في عدد الإصابات بفيروس "كوفيد 19" المعروف إعلاميا "كورونا المستجد".





و أردفت أن أزمة فيروس كورونا مسألة وقت وإجراءات تتخذها الدول لمواجهة انتشار الفيروس المستجد، مشيرا إلى أن الجائحة تمر بمراحل مختلفة في جميع دول العالم والشرق المتوسط.





وأوضحت أن هناك حالات في الصين بعد أن تم شفاؤها من فيروس كورونا أصيبت مرة أخرى، وهذا من العادات الطبيعية من الفيروسات المعديه، منوهة إلى أن هناك تجارب وعلاجات تقودها منظمة الصحة العالمية وهي أدوية موجودة كانت تستخدم في علاجات أخرى.





وأشارت إلى أن هناك تجارب عالمية بشأن العلاجات والأدوية التي تستخدم في علاج فيروس كورونا، موضحة أن الأدوية تمر بمراحل مختلفة والاعتماد سيكون خلال الأشهر القادمة.





ونوهت إلى أن هناك 5 أنواع من الأدوية تستخدمها منظمة الصحة العالمية لعلاج حالات المصابين بفيروس كورونا لحين الوصول لدواء مخصص للفيروس.





ولفتت إلى أن الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر ازدياد بشكل يومي بنسبة من 80 الي 100 حالة ، ولم يحدث زيادة مرتفعة كما حدث في بعض الدول.





وأنهت الدكتورة مها طلعت أن مصر اتخذت إجراءات وتدخلات وقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا وحصار المرض وأهمها حظر الحركة ومنع التجمعات، مؤكدة أن الوضع في مصر مازال مطمئنا.



