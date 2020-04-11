"القومي للمرأة" بالمنيا يطرق أبواب الفقراء ويوزع 500 كرتونة مواد غذائية للأكثر احتياجا

طرق أعضاء المجلس القومي فرع محافظة المنيا ، أبواب منازل الفقراء والأرامل والمطلقات والأكثر احتياجات ، حيث تم توزيع شنط مواد غذائية دعما لهم ، في ظل الظروف التى تمر بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا .
وقالت الدكتورة رشا المهدي مقرر فرع المجلس بمحافظة المنيا ، الفرع اخترق القري والعزب والمناطق الفقيرة ضمن قاعدة بيانات لديهم مسجلة لتلك المناطق ، لتوزيع شنط مواد غذائية متنوعة المواد ، بالتعاون مع عدد من أعضاء الفرع ورائدات المجلس وعدد من المتطوعين والمجتمع المدنى .
وأشارت " المهدى " أنه ياتى ذلك تحت رعاية واشراف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ ، مشيرا انها تتابع معهم يوميا هذه الأعمال الخيرية .
وأكدت " المهدى " أنه تم توزيع أكثر من 500 شنطة مواد غذائية للفقراء والارامل والمطلقات ، خلال هذه الأيام علي بعض القري جنوب وشمال محافظة المنيا ، وحثهم علي ضرورة تلبية توجيهات الدولة بعدم الخروج من المنزل وتوعيتهم بمخاطر هذا المرض ، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية الحكيمة لمساعدة المواطنين وتلبية احتياجاتهم .