AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

"القومي للمرأة" بالمنيا يطرق أبواب الفقراء ويوزع 500 كرتونة مواد غذائية للأكثر احتياجا

السبت 11/أبريل/2020 - 01:48 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
طرق أعضاء المجلس القومي فرع محافظة المنيا ، أبواب منازل الفقراء والأرامل والمطلقات والأكثر احتياجات ، حيث تم توزيع شنط مواد غذائية دعما لهم ، في ظل الظروف التى تمر بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا .

وقالت الدكتورة رشا المهدي مقرر فرع المجلس بمحافظة المنيا ، الفرع اخترق القري والعزب والمناطق الفقيرة ضمن قاعدة بيانات لديهم مسجلة لتلك المناطق ، لتوزيع شنط مواد غذائية متنوعة المواد  ، بالتعاون مع عدد من أعضاء الفرع ورائدات المجلس وعدد من المتطوعين والمجتمع المدنى .

وأشارت " المهدى " أنه ياتى ذلك تحت رعاية واشراف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ ، مشيرا انها تتابع معهم يوميا هذه الأعمال الخيرية .

وأكدت " المهدى " أنه تم توزيع أكثر من 500 شنطة مواد غذائية للفقراء والارامل والمطلقات ، خلال هذه الأيام علي بعض القري جنوب وشمال محافظة المنيا ، وحثهم علي ضرورة تلبية توجيهات الدولة بعدم الخروج من المنزل  وتوعيتهم بمخاطر هذا المرض ، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية الحكيمة لمساعدة المواطنين وتلبية احتياجاتهم  .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يوجه بمشاركة القومي للمرأة في التمكين الاقتصادي لسيدات القرى

المجلس القومى للمرأة يعلن فوز سيدة في السحب على شهادة أمان بمحافظة الجيزة

المجلس القومي للمرأة يهنئ سيدتين من محافظة المنيا لفوزهم في السحب على شهادات أمان المصريين

جهود القومي للمرأة في بني سويف خلال شهر مارس

الأورمان توزع مواد غذائية وإعانات نقدية للأسر المتضررة من أزمة كورونا في المنيا.. صور

معقمات وخضروات ومواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بقري العزل بـ المنيا

ترشيحاتنا

من أجل المخدرات.. أب يقتل ابنته بتركها داخل سيارة ساخنة

قضايا النجوم.. ممثل عجوز يغتصب طفلة.. منتج يطلب رشوة جنسية من نجمة شهيرة

تحسم الجدل.. الأوقاف تكشف موعد فتح المساجد وموقف صلاة التراويح فى رمضان

الزمالك يوافق على منح لقب الدوري للنادي الأهلي.. تفاصيل

جريمة في الحظر.. مجهول يقتحم منزل فتاة ويغتصبها ويقتلها في غياب أمها

كهربا أو اجنبي .. 4 حلول في الاهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي

AdvertisementS

ممنوع الدخول والخروج.. شبرا الخيمة تحت العزل بسبب كورونا.. ماذا يحدث؟

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

بداية من غدٍ.. البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين "انخفاض 25 قرشا"

أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني .. اليسا تثير الجدل بأحدث تغريداتها

صدمة.. إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

أحمد موسى: تميم هرب وترك 30 ألف إصابة بـ كورونا في قطر

أسعار البنزين الجديدة: ٩٢ بـ 7.50 جنيه و٨٠ بـ 6.25 للتر بداية من غدٍ

بعد ظهوره في اليمن.. 14 دولة بالعالم لم يصلها فيروس كورونا

السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

بعد إنقاذ حياة إيطالي.. مفاجأة في تحليل كورونا لراكبين بـ سفينة سياحية بالبحر الأحمر

الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" بالبلاد

أبو العينين: النظام العالمي الجديد يتشكل على وقع تكنولوجيا الـ 5G ومصر تحتاج طفرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وثورة صناعية رابعة و "مبادرات سخية" من رجال الأعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أجل المخدرات.. أب يقتل ابنته بتركها داخل سيارة ساخنة

أصغر ضحايا الوباء.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 4 أيام بسبب كورونا

الجمهور لـ إليسا: بنحبك وعارفين إنك مسيحية.. 10 صور لها بعد تصريحاتها المثيرة