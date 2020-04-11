بـ240 ألف جنيه سعر بيجو 301 موديل 2020

يعاني السوق المصري للسيارات حاليا من حالة تذبذب بسبب توقف حركة البيع، والشراء بعد أزمة كورونا مما أدى إلى عدم تحديد أسعار سيارات المستعمل.

وجاء سعر السيارة بيجو 301 موديل 2020 ، 1600 سي سي بمتوسط سعر 240 الف جنيه .

تعتبر هذه السيارة من أكثر السيارات التي تحتوي على تفاصيل وتحديثات واجهزة جديدة .

تحتوي السيارة علي شبكة أمامية بها عدد من الخطوط مصنعه من مادة الكروم كما تتميز عجلات القيادة بسيارة بيجو بأنها ثلاثية الأذرع، كما تحمل شعار الشركة في المنتصف بشكل كبير.

السيارة لها محرك السيارة يحتوي علي 4 أسطوانات يجعلها لا تستهلك وقود كثير.

كما تقدر السعة اللترية للسيارة حوالي 1.6 لتر وتحتوي علي 115 حصان مما يحعلها ذو قوة كبيرة.

وتحتوي بيجو علي ناقل حركة اتوماتيك من 4 سرعات السرعة القصوي للسيارة تقدر ب 188 كم/س.