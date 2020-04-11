لحظة احتجاز سيدة بأرض الجمعيات بالإسماعيلية مصابة بكورونا

الرعب والفزع يسيطر علي الاهالي، لا احد يعلم من القادم، احتجاز وعزل وتعقيم ، مشاهد مأساوية المواطنين في كل مكان بعد انتشار فيروس كورونا علي مستوي العالم. الامر لم يعد بعيد، هذا ما أكده شهود عيان بمنطقة ارض الجمعيات بمحافظة الإسماعيلية، أثناء رواية تفاصيل احتجاز سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ونقلها إلي مستشفي العزل بأبو خليفة، وبعد التأكد من إيجابية حالتها





يقول المهندس احمد شومان من أهالي المنطقة، فوجئنا بوصول سيارتين شرطة وسيارة إسعاف، ونزول أشخاص منها مرتدين أطقم عزل لونها اصفر، احتجزوا سيدة قاطنة بأحد العمارات السكنية. وشهدت محافظة الإسماعيلية ظهور ٣ حالات إصابة بفيروس كورونا ، اثنين لاب وجد لممرض بأحد المستشفيات بمطروح، وثالثة بأرض الجمعيات.