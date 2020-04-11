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وزيرة الصناعة: سمحنا لـ 1000 مصنع بالعمل 3 ورديات بدلا من ورديتين

السبت 11/أبريل/2020 - 02:45 ص
وزيرة الصناعة نفين
وزيرة الصناعة نفين جامع
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حمزة شعيب
قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة،  إن الوزارة سمحت بزيادة الورديات ببعض المصانع لـ 3 ورديات  بشرط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ونوهت جامع خلال  تصريحات تلفزيونية إلى أن هناك أكثر من 1000 مصنع طالبوا بزيادة فترات العمل لتكون 3 ورديات بدلا من ورديتين، مشيرة إلى ان أن هذه المصانع لديها حرص على عدم توقف عجلة الإنتاج

وتابعت :"الوزارة تحاول بقدر الإمكان من خلال التواصل المستمر مع أصحاب المصانع والشركات استمرار معدلات الإنتاج مع الالتزام باتباع تعليمات وزارة الصحة.

وأشارت وزيرة الصناعة إلى أنه في حالة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا في أحد المصانع يتم عزل المصاب وغلق المصنع مؤقتا وإجراء تحاليل للمخالطين، مؤكدة أن نسبة الإصابات في جميع المصانع ليست مرتفعة.


وأكدت وزيرة الصناعة أن المخزون الإستراتيجي من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية آمن وهذا مؤشر لاستمرار عجلة الإنتاج في القطاعين العام والخاص.
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