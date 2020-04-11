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جريمة إنسانية..شباب بـ بريطانيا ينقلون فيروس كورونا للمواطنين

السبت 11/أبريل/2020 - 04:16 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الإعلامي خالد مصطفى، إن الشرطة البريطانية اكتشفت وجود شباب مصابين بفيروس كورونا ينقلون الوباء إلى الآخريين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»،  أن الشرطة البريطانية قامت بإلقاء القبض على شخص بريطاني أثناء سرقة كمامات طبية.

وأشار الإعلامي خالد مصطفى، إلى أن الشرطة البريطانية قامت باستحداث جريمة جديدة تسمى الإرهاب البيولوجي بعد مراجعة عدد من الكاميرات واكتشاف وجود شباب ينقلون الفيروس إلى الآخريين عن طريق معلبات المأكولات.

وكشف الإعلامي خالد مصطفى، أنه لا يوجد أي شفافية في تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني جونسون.
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