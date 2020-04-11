مرتضى منصور: مهلة للجبلاية 3 أيام لعودة الدوري وإلا أصبح ملغيًا

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تهديده بعدم استكمال فريق الكرة لمباريات الدوري المصري الممتاز إذا لم تُستأنف منافساته بعد ثلاثة أيام من الآن.





وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن تأجيل الدوري حتى نهاية شهر أبريل الجاري بسبب جائحة كورونا التي أصابت جميع بلدان العالم.





وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الزمالك": "الدوري لو لم يعد يوم 14 سأعتبر أنا كرئيس نادي الزمالك أن الموسم تم إلغاءه".



