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رياضة

مرتضى منصور: مهلة للجبلاية 3 أيام لعودة الدوري وإلا أصبح ملغيًا

السبت 11/أبريل/2020 - 02:04 ص
مرتضى منصور والجنايني
مرتضى منصور والجنايني
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محمد رشاد
واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تهديده بعدم استكمال فريق الكرة لمباريات الدوري المصري الممتاز إذا لم تُستأنف منافساته بعد ثلاثة أيام من الآن.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن تأجيل الدوري حتى نهاية شهر أبريل الجاري بسبب جائحة كورونا التي أصابت جميع بلدان العالم.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الزمالك": "الدوري لو لم يعد يوم 14 سأعتبر أنا كرئيس نادي الزمالك أن الموسم تم إلغاءه".

واختتم: "لم يتحملني أحد عندما لم أذهب لمباراة القمة بسبب الأمطار، ولن أتحمل أحد من أجل عمرو الجنايني (رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم) الذي يتقاضى 5000 دولار".
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