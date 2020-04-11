شيرين: كورنا غيرت الناس وطلعت الحلو اللي فينا

صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن هذه الفترة الاستثنائية التي نمر بها لها جانب إيجابي وقالت: "أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا.



وأضافت شيرين: أنا مابحبش أتكلم عن صلاتي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت، الحاجة الحلوة اللي فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا.



وتابعت شيرين عبر تويتر: ساعات لما كنت بصلي كنت بحس إني بعمل الواجب أو أسرح في الصلاة أنا هعمل غداء إيه النهارده، بس الواحد لما بيقف قدام ربنا ويركز في الكلام اللي بنقوله زي ما بنقول في الفاتحة "الرحمن الرحيم" هو فعلا رحمن وحنين وأحلى حاجة في الدنيا.زمان كنت بقول الآيات وأنا مش بركز فيها دلوقتي وأنا بركز في الآيات لآخرها بحس إن ربنا بيشفني وبيداوي كل حاجة حاسة بيها، أنا بقول ده ومش خايفة من التعليقات اللي هتيجي.



واختتمت: أنا نفسي كله يحس الإحساس اللي كنت حاساه وأنا بصلي صلاة المغرب والسنة، متعة تانية أحلى من أي سفرية أو أي سهرة. ربنا يثبتنا ويعدينا من اللي إحنا فيه ويارب ما نتغيرش ونفتكر اللي إحنا فيه دلوقتي ده.