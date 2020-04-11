بالفكاهة والموسيقى .. طبيبة نفسية تقدم طريقة جديدة للوقاية من الـ كورونا.. فيديو

قالت دكتور رشا مجدى، مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، إن العقل الباطن يمكن أن يكون سببا فى جعل الانسان مريضا، لافتة إلي أن كثرة التفكير في شيء ما سيجعل العقل الباطن عمل علي تهيئة الجسم للإصابة به، متابعه: لو خايفة تتصابي بفيروس كورونا كثرة التفكير هتخلكى تتصابي".
وأشار رشا مجدى، أثناء حوارها علي قناة"الاولي المصرية"، إلي أن العقل والجهاز المناعى مرتبطين ببعضهم البعض، لذا يجب علي الافراد توجيهة العقل الباطن أو شعور اللا شيء إلي شيء ايجابي، وذلك حتى يؤثر علي الجسم بالايجاب.
وأوضحت مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، أن علم النفس يحتوى علي جانب يدرس تخطى الازمات بالفكاهة، لافتا إلي ضرورة الترفية عن النفس من أجل تخطى تلك الازمة.
وأكدت "رشا"، علي كون الازمة عالمية امر يجعل الشخصص أكثر راحة، متابعة: فى علم النفس ممكن تتخطى الازمة بالغناء والحب.