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رياضة

مدرب شباب الأهلي: حسام عاشور عليه أن ينظر للجماهير وتقديرها له

السبت 11/أبريل/2020 - 02:25 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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محمد رشاد
تحدث عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي، عن رأيه في موقف حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة التخطيط والتطوير قد أبلغت حسام عاشور بعدم تجديد تعاقده المقرر انتهائه بنهاية الموسم الجاري، لعدم احتياج المدير الفني رينيه فايلر لخدماته، عارضين عليه الاعتزال مع عدة امتيازات أخرى.

وقال عمرو أنور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم: "حسام عاشور قائد فريق الكرة بالأهلي لن يجد المعاملة التي يلقاها في القلعة الحمراء في أي نادٍ آخر، حسام عاشور صاحب قراره بعد أن حسم الأهلي موقفه بعدم تجديد عقده ".

واختتم: " ولكن عليه أن ينظر لمستوى المعاملة الجماهيرية والتقدير الكبير الذي يناله من جمهور الأهلي، وهو لاعب أخلص للنادي وقدم الكثير للفريق الأحمر".
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