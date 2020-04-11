عزل وفحص المخالطين.. مشاهد مرعبة بعد اكتشاف ٣ حالات مصابةبكورونا في الاسماعيلية

انتاب أهالي محافظة الاسماعيلية حالة من الفزع والترقب عقب ظهور ٣ حالات اصابة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة.





واكد أهالي منطقة ارض الجمعيات، ظهور حالة بجوار سوبر ماركت شهير ناحية مساكن التاسعة ونقلها للحجر الصحي بمستشفي العزل بابو خليفة.





وأضافت مصادر رسمية فرض عزل صحي لمدة ١٤ يوما للعمارة، وأكدت إصابة سيدة أربعينية، قادمه من الكويت.



واضافت المصادر ان العزل وتعقيم العمارة بالإضافة إلي فحص المخالطين للسيدة، هي اولي الإجراءات التي يتخذها المسئولون من اجل السيطرة علي انتشار الفيروس المستجد.





فيما فرضت الأجهزة الأمنية سياجا امنيا وحواجز حديدية بمداخل ومخارج عزبة اللبن بمركز ومدينة التل الكبير، بعد ظهور حالتين اصابة، ووجهت الوحدة المحلية الاهالي بالالتزام بكافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.



واكدت الاهالي ان الحالتين لوالد وجد ممرض يعمل باحدي الوحدات الصحية بمطروح وكان في اجازة عاود بعدها عمله، وفي انتظار نتيجة تحليله باكر السبت.





