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رياضة

علي فرج: حارس انبي الأفضل في مصر وخماسية الأهلي أمام طنطا صدمتني.. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 02:36 ص
علي فرج
علي فرج
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محمد رشاد
عبر علي فرج حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن رأيه في أفضل الحراس المتواجدين حاليًا في الكرة المصرية، مشيدًا بمحمود جاد حارس مرمى إنبي.

وقال علي فرج في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "محمد أبو جبل أصبح أكثر نضجًا مع الزمالك وساهم في آخر بطولتين للأبيض ، هناك أيضًا محمد الشناوي حارس الأهلي فهو من أفضل الحراس حاليًا".

وتابع: "محمود جاد حارس إنبي سيكون رقم واحد في مصر، أستمتع به جدًا وأرى أنه حارس أوروبي وليس مصريًا.

وأردف :" فضلت الانضمام للإسماعيلي عندما كنت في قطاع الناشئين بأسمنت السويس، رغم أن جاء لي عرضًا من الزمالك أيضًا".

وواصل: "وجاء اختياري للإسماعيلي لأنه يعتمد على تصعيد اللاعبين ويظهرهم أكثر من الزمالك والأهلي، اللذين يفضلان اللاعب الجاهز، وأيضًا كان هناك جيل مميز لدى الدراويش مثل أحمد فتحي وحسني عبد ربه وغيره".

واستطرد: "مباراة الأهلي التي استقبلت بها خمسة أهداف، صدمتني، وما جعلني أخرج من الحالة السيئة إشادة الجميع بي في اللقاء".

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ساحقًا على طنطا بنتيحة 5-0 ضمن منافسات الدوري المصري هذا الموسم.

واختتم: "عماد متعب شرف لي أنني كنت معه في منتخب الشباب، وواجهته كثيرًا هو اسم على مسمى، متعب وهو مُتعب ويجعل الحارس يركز معه كثيرًا، والمهاجم الآخر عمرو زكي لأنه (هجام) ولابد للحارس أن يدخل معه بقوة حتى لا يُصاب من قوته".

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