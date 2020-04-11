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رياضة

جمال علام: سأترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري في حالة واحدة .. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 02:30 ص
جمال علام
جمال علام
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محمد رشاد
أعلن جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق عن نيته الترشح للمنصب نفسه في الانتخابات المقبلة، مع إمكانية التراجع لمنصب النائب إذا قرار هاني أبو ريدة المشاركة في الانتخابات.

وقال علام في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "سأشارك في انتخابات اتحاد الكرة القادمة على الرئيس، لأنني كنت رئيس في السابق ولا يمكن أن أقبل بمنصب غير هذا."

وتابع: "الشخص الوحيد الذي سأقبل أن أكون نائبًا له هو هاني أبو ريدة بسبب خبرته الدولية الكبيرة التي يتمتع بها، لكن لن أقبل بالعمل في منصب أخر."

وأضاف: "كنت مستشارًا لهاني أبو ريدة في الفترة التي تواجد بها في اتحاد الكرة لكن في النهاية القرار النهائي يكون له وصفتي فقط كانت متعلقة بإبداء الرأي."

واختتم قائلًا: "أطالب بالعمل في الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المغلقة من أجل المساعدة في تحمل مسئولية الاختيار، وأطالب القائمين على وضع اللائحة بأن يكون القرار إلزامي للناخبين من أجل اختيار القائمة بالكامل."

ولم يفتح اتحاد الكرة بعد موعد الانتخابات المقبلة لمجلس الإدارة، حيث تتولى لجنة مؤقتة تم تعينها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة شئون الجبلاية.
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