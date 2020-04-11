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عاطف عبد الغني: تفشي المرض داخل أمريكا سبب هجوم ترامب علي منظمة الصحة العالمية

السبت 11/أبريل/2020 - 02:59 ص
الكاتب الصحفي عاطف
الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني، رئيس تحرير بوابة دار المعارف
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كـريـم الـخـطـيـب
علق الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني، رئيس تحرير بوابة دار المعارف، على هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد منظمة الصحة العالمية ، وتوعده بإجراءات عقابية بسبب إخفاء معلومات عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

قال "عبد الغني" خلال لقائه  في برنامج "المشهد" المذاع على قناة "النيل للأخبار": "تفجر الأزمة داخل المجتمع الأمريكي السبب الرئيسي وراء هجوم دونالد ترامب ضد منظمة الصحة العالمية وإلقاء اللوم على الطرف الآخر لتحمل مسؤولية ما وصل اليه الأمر من تدهور وعدد الإصابات التي وصلت إليه الولايات المتحدة ".

وأضاف رئيس تحرير بوابة دار المعارف، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أمس أكبر عدد من الوفيات لديها نتيجة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب المعروف عنه أنه مثير للجدل ويثير للصخب حول القضايا التي يعمل عليها وهذا ما فعله مع منظمة الصحة العالمية ويتهمها بانها تخفي كثير من الحقائق وانحازت الي الصين من وجهة نظره.

وأشار إلى أنه كان هناك تحذيرات للرئيس الأمريكي ترامب بشأن فيروس كورونا وخطورته ولكنه لم يستجيب للأمر في البداية وكان ينظر للموضوع بأعتبارات اقتصادية بحتة، منوهة إلى أن أمريكا لم تستجيب لخطورة هذا الأمر، ونظر الي الأمر في البداية باتهامات لمنظمة الصحة بانها تثير للذعر لصالح أطراف أخرى وشركيات أدوية لمكافحة الفيروس. 

وأوضح أن نظرية المؤامرة موجودة منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن الفيروس بأكثر من شكل، عندما أتهم الغرب الصين بأن الفيروس خرج من معامل ووهان الصينية، مؤكدا أن العالم كله كان يبحث عن معلومات عن الفيروس في ذات الوقت والكل تناول موضوع نظرية المؤامرة وتصديره للغرب، وبعدها بدأت عملية التسيس وانشغل العالم بالأزمة.
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