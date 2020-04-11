تعرف علي طرق توقيف سيارتك في الطوارئ مثل المحترفين

لا يمر يوم دون ان نسمع او نشاهد حادث سير او حادث تحطم سيارة علي احدي الطرقات واحيانا ندفع حياتنا ثمنا لحادث سير و احيانا نخسر سياراتنا او احد افراد عائلتنا و يفتقر بعضنا للخبرة الكافية التي تؤهلة للتعامل مع المواقف الصعبة وقت حدوث حادث سير مفاجئ لاقدر الله .









في هذا السياق سنطرح عليكم في هذا الموضوع كيفية توقيف سيارتك في الطوارئ مثل المحترفين , سياراتنا تختلف من حيث نوع الفرامل فتوجد فرامل عادية و اخري abs و بعض السيارات اوتوماتيك و الاخر مانيوال لذلك سنعلمك كل طريقة علي حدا.





اولا اذا كانت سيارتك abs وبفتيس مانيوال :



1- اضغط علي الفرامل بكل قوتك و بكلتي قدميك .



2- لا تضغط علي دواسة الدبرياج لتجبر المحرك علي توقيف السيارة مع الفرامل فتتوقف اسرع .



ثانيا اذا كانت سيارتك abs وبفتيس اوتوماتيك :







1- اضغط علي الفرامل بكل قوتك و بكلتي قدميك ولا تتركها ختي تقف السيارة .







2- لا تلمس الفتيس لانة سيعمل اوتوماتيكيا علي تقليل السرعة .







نصائح و ارشادات عامة لايقاف السيارة و السيطرة عليها :



1- لا تمسك الدركسيون بيد واحدة بل امسكة بكلتي يديك لتعزز من قدرتك علي التحكم في انحرافات السيارة .



2- لا تنظر الي الجسم الذي ستصطدم بة حتي لا تفقد تركيزك بل انظر للمكان الاخر الذي تود توجية السيارة الية



3- تجنب استخدام فرامل اليد لانها ستجعل سيارتك تنحرف

