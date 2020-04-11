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سيارات

تعرف علي طرق توقيف سيارتك في الطوارئ مثل المحترفين

السبت 11/أبريل/2020 - 03:24 ص
طرق توقيف سيارتك
طرق توقيف سيارتك في الطوارئ
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اشرف عطية
لا يمر يوم دون ان نسمع او نشاهد حادث سير او حادث تحطم سيارة علي احدي الطرقات واحيانا ندفع حياتنا ثمنا لحادث سير و احيانا نخسر سياراتنا او احد افراد عائلتنا و يفتقر بعضنا للخبرة الكافية التي تؤهلة للتعامل مع المواقف الصعبة وقت حدوث حادث سير مفاجئ لاقدر الله .

في هذا السياق سنطرح عليكم في هذا الموضوع كيفية توقيف سيارتك في الطوارئ مثل المحترفين , سياراتنا تختلف من حيث نوع الفرامل فتوجد فرامل عادية و اخري abs و بعض السيارات اوتوماتيك و الاخر مانيوال لذلك سنعلمك كل طريقة علي حدا.

اولا اذا كانت سيارتك abs وبفتيس مانيوال :

1- اضغط علي الفرامل بكل قوتك و بكلتي قدميك .

2- لا تضغط علي دواسة الدبرياج لتجبر المحرك علي توقيف السيارة مع الفرامل فتتوقف اسرع .

ثانيا اذا كانت سيارتك abs وبفتيس اوتوماتيك :


1- اضغط علي الفرامل بكل قوتك و بكلتي قدميك ولا تتركها ختي تقف السيارة .

2- لا تلمس الفتيس لانة سيعمل اوتوماتيكيا علي تقليل السرعة .

نصائح و ارشادات عامة لايقاف السيارة و السيطرة عليها :

1- لا تمسك الدركسيون بيد واحدة بل امسكة بكلتي يديك لتعزز من قدرتك علي التحكم في انحرافات السيارة .

2- لا تنظر الي الجسم الذي ستصطدم بة حتي لا تفقد تركيزك بل انظر للمكان الاخر الذي تود توجية السيارة الية

3- تجنب استخدام فرامل اليد لانها ستجعل سيارتك تنحرف

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