بدء مسابقة رولز رويس لتصميمات الاطفال سيارات المستقبل .. تعرف على التفاصيل

بعد لجوء العديد من الاسر حول العالم للحجر المنذلى تجنبا للاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أطلقت شركة رولز رويس لصناعة السيارات الفاخرة مسابقة تصميمية ، موجهة للأطفال لإنشاء سيارة المستقبل الفاخرة و أطلق عليها اسم "مسابقة المصممين الشباب" كنوع من التحفيذ على الجلوس بمنازلهم .

كما ان المسابقة مفتوحة للأطفال حتى سن 16 عام، ويُطلب منهم تصميم سيارة رولز رويس الفاخرة المستقبلية التي يحلمون بها، وبخلاف ذلك، فإن المسابقة لا يوجد لها شروط حيث تريد الشركة من الأطفال أن ينطلقوا بخيالهم.

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حيث ان المسابقة بدأت بالفعل حتى 18 مايو الساعة 12 بالتوقيت الصيفي البريطاني، ويسمح بالاشتراك بأكثر من تصميم، وتقول رولز رويس إن التحدي يهدف إلى تحفيز موهبة التصميم، وإلهام الأطفال وتوفير إلهاء مرحب به في حالة العزل الذاتي والتباعد الاجتماعي التي تتبناها العديد من البلدان حول العالم.

وبمجرد الانتهاء من التصميم، يقوم المستخدمون ببساطة بزيارة Rolls-RoyceYoungDesignerCompetition.com وتحميل صورة التصميم بالإضافة إلى معلومات الاتصال وقليل من المعلومات عن الرسم التخطيطي.

سيحكم فريق تصميم شركة رولز رويس على التصاميم ويختاروا فائزًا واحدًا، وسوف يصنعون منه رسمًا توضيحيًا احترافيًا على غرار سيارة Crabmobile في الصور، وسيذهب إلى المدرسة في أول يوم عودة إلى المدارس في سيارة رولز رويس فانتوم، كما سيحصل على شهادة موقعة من الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس.

وفي حين أن المسابقة عالمية، إلا أن هناك جائزة إضافية للمقيمين في المملكة المتحدة، حيث سيحصل الفائز على رحلة إلى المدرسة في سيارة رولز رويس، وستتلقى مدرسته أدوات السيارة الكهربائية Greenpower والتي تمكنهم من المنافسة في مسابقة Greenpower التي تعد مسابقة رياضة السيارات رقم واحد للمدارس في جميع أنحاء بريطانيا.