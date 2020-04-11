AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حمادة صدقي: شعرت بالحزن من طريقة التعامل مع حسن شحاتة عقب إقالة أجيري

السبت 11/أبريل/2020 - 06:47 ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
Advertisements
محمد رشاد

أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أنه شعر بالحزن نتيجة طريقة التعامل مع حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني حين تم ترشيحه لتولي قيادة الفراعنة بعد رحيل المكسيكي خافيير أجيري.

وقال صدقي عبر برنامج (الملعب مع شلتوت) بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي عصام شلتوت إنه لا يجوز وضع شحاتة بتاريخه وإنجازاته مع أي مدرب آخر تم ترشيحه.

وأكد أن شحاتة أنهى تشكيل جهازه المعاون وقتها وكان يضم أحمد حسن مديرًا للمنتخب وحماده صدقي مدربًا عامًا ومحمد شوقي مدربًا مساعدًا وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى ولكنه فوجئ بتعيين حسام البدري.

وأوضح أنه لو كان يملك القرار لقرر الاستقالة للجهاز الفني للمنتخب عام 2010 بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

 خاصة أن المنتخب حقق كل شئ وقتها، مؤكدًا أن البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق كان شريكًا بالفعل في نجاحات الجيل الذهبي لأن اللاعب ينضم للمنتخب متأثرًا بأدائه مع فريقه والأهلي كان يعيش أفضل عصوره وقتها مع جوزيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلافات أجيري .. رمزي يكشف أسباب خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا 2019

الحضري يحتفل بعيد ميلاد أحمد ناجي .. بالعكس

حمادة صدقي: كنا نحتاج إلى محمد صلاح مع منتخب مصر في جيل المعلم

أحمد ناجي: محمد صلاح سبب عودة عمرو وردة للمنتخب

حمادة صدقي: فرج عامر رفض تخفيض عقودنا مع سموحة.. فيديو

رضا شحاتة يهنئ مانويل جوزيه بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

شاهد .. رسالة غامضة من نجم الزمالك بعد انتشار انباء عن رحيلة الي بيراميدز

قلعة كورونا.. شاهد أب يبني حصنًا من كراتين البيتزا لطفله

كهربا أو اجنبي .. 4 حلول في الاهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي

تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع مدرب الأهلي

شراء السلع الضرورية فقط.. الشرطة البريطانية تفتش عربات التسوق وسط تفشي كورونا

أحمد موسى: 30 ألف إصابة بفيروس كورونا في قطر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسيدات فقط.. تويوتا تكشف باسو مودا شارم الهاتشباك وسعرها .. صور

شراء السلع الضرورية فقط.. الشرطة البريطانية تفتش عربات التسوق وسط تفشي كورونا

كنز للجسم..فوائد لبان الدكر للتنحيف والتخلص من الترهلات