حمادة صدقي: شعرت بالحزن من طريقة التعامل مع حسن شحاتة عقب إقالة أجيري

أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أنه شعر بالحزن نتيجة طريقة التعامل مع حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني حين تم ترشيحه لتولي قيادة الفراعنة بعد رحيل المكسيكي خافيير أجيري.





وقال صدقي عبر برنامج (الملعب مع شلتوت) بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي عصام شلتوت إنه لا يجوز وضع شحاتة بتاريخه وإنجازاته مع أي مدرب آخر تم ترشيحه.





وأكد أن شحاتة أنهى تشكيل جهازه المعاون وقتها وكان يضم أحمد حسن مديرًا للمنتخب وحماده صدقي مدربًا عامًا ومحمد شوقي مدربًا مساعدًا وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى ولكنه فوجئ بتعيين حسام البدري.





وأوضح أنه لو كان يملك القرار لقرر الاستقالة للجهاز الفني للمنتخب عام 2010 بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



