حمادة صدقي: ابو الفتوح يستحق الانضمام إلى منتخب الكبار .. وثنائي الأهلي إضافة لسموحة

أكد حمادة صدقي ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ، أن أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر فريقه يستحق الانضمام للمنتخب الوطني في المرحلة القادمة.





وقال صدقي في تصريحات لبرنامج (الملعب مع شلتوت) بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي عصام شلتوت إن أبو الفتوح لاعب مميز وعندما دربه لمس تطوره وتنفيذه التعليمات بصورة طيبة.





وأوضح أن ناصر ماهر صانع ألعاب فريقه يقدم مستويات رائعة كما أن صلاح محسن مهاجم الأهلي المعار لسموحة سيستعيد مستواه مع كثرة الحصول على فرصة المشاركة.



