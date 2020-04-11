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رياضة

حمادة صدقي: ابو الفتوح يستحق الانضمام إلى منتخب الكبار .. وثنائي الأهلي إضافة لسموحة

السبت 11/أبريل/2020 - 03:41 ص
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
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محمد رشاد
أكد حمادة صدقي ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ، أن أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر فريقه يستحق الانضمام للمنتخب الوطني في المرحلة القادمة.

وقال صدقي في تصريحات لبرنامج (الملعب مع شلتوت) بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي عصام شلتوت إن أبو الفتوح لاعب مميز وعندما دربه لمس تطوره وتنفيذه التعليمات بصورة طيبة.

وأوضح أن ناصر ماهر صانع ألعاب فريقه يقدم مستويات رائعة كما أن صلاح محسن مهاجم الأهلي المعار لسموحة سيستعيد مستواه مع كثرة الحصول على فرصة المشاركة.

وكان الأهلي قد أعار فى الانتقالات الشتوية الأخيرة كلا من صلاح محسن وناصر ماهر لنادي سموحة ، كما انتقل أحمد أبو الفتوح نجم منتخب مصر الأوليمبي إلى سموحة قادما من الزمالك على سبيل الإعارة أيضا.
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