AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر يدعم مبادرة دوريات المظاليم ويوجه الشكر لنجم الأهلي .. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 05:47 ص
محمد فرج عامر
محمد فرج عامر
Advertisements
محمد رشاد
قال المهندس محمد فرج عامر ، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة ، إنه سيكون داعمًا بقوة للمبادرة الخاصة بمساندة لاعبي دوري القسم الثالث والرابع من الدوريات.

وأكد عامر عبر برنامجه (الملعب مع شلتوت) بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي عصام شلتوت أنه لن يتأخر عن دعم هذه المبادرة خاصة في ظل ظروف توقف النشاط الكروي حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه لا يملك سيناريوهات واضحة لمسألة عودة الدوري والأهم أن ينتهي الوباء اللعين لتصبح الأمور تحت السيطرة.

وتوجه محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة بالشكر إلى ناصر ماهر لاعب الفريق والمعار من النادى الأهلى لمدة موسم لتبرعه براتبه للنادي السكندري ، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا .

وأكد عامر أنه لن يتدخل مع اى فرد بالنادى سواء من الموظفين أو العمال أو الأجهزة الفنية واللاعبين وملتزم بجميع المستحقات المالية رغم كل هذه الظروف الصعبة . 
 
ومع ذلك تقدم العديد من الموظفين بالتنازل عن جزء كبير من المستحقات المالية تضمنن مع إدارة النادى لحل الأزمة المالية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللي عايز يساعدهم يجيب مرتبهم .. فرج عامر يوجه الشكر لـ أجهزة الناشئين في سموحة

الجدل مستمر .. فرج عامر يتراجع عن التسريح ويؤكد : لن يضار أحد فى سموحة

سموحة يزف بشرى سارة للعاملين بالنادي

فرج عامر: ملتزمون بتعاقداتنا.. ودشنا صندوقا لدعم المدربين بعد توقف النشاط الرياضي

فرج عامر عن الأزمة المالية: مسؤولية نادي سموحة في رقبتي

فرج عامر يعلن موعد استئناف الدوري المصري

ترشيحاتنا

٩ أعراض إذا ظهرت عليك فأنت بحاجة إلى استنشاق البخار

من أجل المخدرات.. أب يقتل ابنته بتركها داخل سيارة ساخنة

بـ ملابس سوداء.. مي نور الشريف برفقة بوسي والهام شاهين في عيد ميلادها

أخبار الفن.. نجمة شهيرة تكشف واقعة التحرش بها.. ياسمين الخطيب ترتدي الحجاب.. وإليسا: أنا مسيحية

أحمد موسى: 30 ألف إصابة بفيروس كورونا في قطر.. فيديو

طريقة بسيطة تقضي على التهاب المفاصل

AdvertisementS