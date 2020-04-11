فرج عامر يدعم مبادرة دوريات المظاليم ويوجه الشكر لنجم الأهلي .. فيديو

قال المهندس محمد فرج عامر ، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة ، إنه سيكون داعمًا بقوة للمبادرة الخاصة بمساندة لاعبي دوري القسم الثالث والرابع من الدوريات.





وأكد عامر عبر برنامجه (الملعب مع شلتوت) بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي عصام شلتوت أنه لن يتأخر عن دعم هذه المبادرة خاصة في ظل ظروف توقف النشاط الكروي حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا .





وأشار إلى أنه لا يملك سيناريوهات واضحة لمسألة عودة الدوري والأهم أن ينتهي الوباء اللعين لتصبح الأمور تحت السيطرة.



