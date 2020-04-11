فرج عامر يدعم مبادرة دوريات المظاليم ويوجه الشكر لنجم الأهلي .. فيديو

قال المهندس محمد فرج عامر ، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة ، إنه سيكون داعمًا بقوة للمبادرة الخاصة بمساندة لاعبي دوري القسم الثالث والرابع من الدوريات.
وأكد عامر عبر برنامجه (الملعب مع شلتوت) بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي عصام شلتوت أنه لن يتأخر عن دعم هذه المبادرة خاصة في ظل ظروف توقف النشاط الكروي حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه لا يملك سيناريوهات واضحة لمسألة عودة الدوري والأهم أن ينتهي الوباء اللعين لتصبح الأمور تحت السيطرة.
وتوجه محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة بالشكر إلى ناصر ماهر لاعب الفريق والمعار من النادى الأهلى لمدة موسم لتبرعه براتبه للنادي السكندري ، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا .
وأكد عامر أنه لن يتدخل مع اى فرد بالنادى سواء من الموظفين أو العمال أو الأجهزة الفنية واللاعبين وملتزم بجميع المستحقات المالية رغم كل هذه الظروف الصعبة .
ومع ذلك تقدم العديد من الموظفين بالتنازل عن جزء كبير من المستحقات المالية تضمنن مع إدارة النادى لحل الأزمة المالية .