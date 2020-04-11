أحمد مراد يدعو للكتابة عن ليالي كورونا

أكد المؤلف أحمد مراد إنه دعى لمبادرة I read، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في حتى أنحاء العالم.



وقال: "لو الوباء أتي من عشر سنوات مضوا كانت الكارثة هتبقي أعظم". مؤكدا أن هدف المبادرة هو نقل قصص هذه الفترة الصعبة والحرجة للأبناء والأحفاد عبر قصص مكتوبه.

وأضاف أحمد مراد خلال مشاركة له عبر "سكايب"، ببرنامج "معكم" مع منى الشاذلي أن العمل من المنزل حاليا بات أسهل للجميع وكذا التعليم عن بعد وذلك بعدما تطورت وسائل التواصل.

وأوضح أن ذلك قد دفعه إلى فكرة كتاب "ليالي كورونا"، ويدعو الجميع لكتابة قصة تعادل 2000 كلمة، سواء كوميدية أو تراجيدية أو رومانسية حدثت في فترة كورونا، والتي سيجري تجميعها بكتاب "ليالي كورونا".