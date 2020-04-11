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رياضة

العشرى يعلن دعمه للاعبي القسمين الثالث والرابع بسبب كورونا.. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 06:45 ص
طارق العشري
طارق العشري
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محمد رشاد
أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن دعمه لمبادرة مساندة لاعبي دوري القسمين الثالث والرابع في فترة التوقف الحالية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وقال العشري في تصريحات لبرنامج (الملعب مع شلتوت) بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي عصام شلتوت إن هذه المبادرة رائعة ويساندها تمامًا وسيشارك بها لدعم هذه العناصر الرائعة في ظل توقف النشاط واحتمالية عدم استكمال الموسم.

ورحب العشري بفكرة تقنين رواتب لاعبي الدوري الممتاز وخاصة فيما يتعلق بوضع سقف مالي خاصة أن الرواتب ارتفعت بشكل كبير لا يتناسب مع قدرات الأندية.
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