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فن

على الحجار في حفل أون لاين ضمن مبادرة خليك في البيت.. غدا

السبت 11/أبريل/2020 - 05:00 ص
علي الحجار
علي الحجار
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محمد نبيـل
يقدم غدا الأحد الفنان الكبير علي الحجار أمسية موسيقية خاصة في بث مباشر ضمن مبادرة وزارة الثقافة خليك في البيت.

وأيضا:

ويغنى على الحجار خلال الحفل مجموعة مختارة من اعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية.

ويشدو الحجار بأغنيات: يا مصري ليه ، يا طالع الشجرة ، ما تمنعوش الصادقين ، هنا القاهرة ، المال والبنون ، من غير ما تتكلمى ، مسألة مبدأ ، على قد ما حبينا ، عارفه ، بوابة الحلوانى ، حرمًا يا سيدى وغيرها .


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