وما أدراك ما العصور الوسطى.. كيف استغل البريطانيون فترة حظر التجول؟

في ظل فرض حظر التجول في بريطانيا بسبب ما تشهده البلاد من تفشي جائحة فيروس كورونا ووقوع عدد كبير من الضحايا، لجأ زوجان إلى تسلية وقتهما بارتداء ملابس غريبة خلال الوقت المسموح فيه بالتجول.





أقام الزوجان عرض أزياء يومي تخيلوا فيه أن جيرانهما هم الجمهور بينما الطريق هو ساحة العرض، فأبدعا بارتداء أزياء تاريخية تمثل جميع العصور باختلافها، فيما وقف الجيران على النوافذ يخمنون كل عصر.





ارتدت إيزابيلا بيتشر 45 سنة وزوجها لوكاس ، 51 سنة ملابسهم التاريخية الخاصة أثناء قيامهم بالتمشية اليومية التي تجيزها الحكومة، لقد غطوا جميع العصور الأوروبية بما فيها عصر الجورجية وتودور وأواخر العصور الوسطى.





كانت إيزابيلا ولوكاس يديران متجرًا للأزياء التاريخية قبل الحظر حيث توافرت لديهم ملابس دقيقة تاريخيًا للمتاحف ورجال الكوسبلاي.





وقد قام الزوجان حتى الآن بسبعة "عروض أزياء" خلال الحظر ويقولون بأن جيرانهم وقفوا على النوافذ لمشاهدتهما ومحاولة تخمين العصر الذي يرتدون فيه ملابسهم كل يوم كنوع من التسلية وفقًا لصحيفة مترو.



