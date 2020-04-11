في ذكرى وفاته الأولى.. رحلة محمود الجندي من الإلحاد إلى الإيمان

غيب الموت الفنان الكبير محمود الجندي في مثل هذا اليوم من العام الماضي، بعد رحلة عطاء كبيرة قدم خلالها عشرات الأدوار المميزة في السينما والدراما التلفزيونية.



بحياة محمود الجندي عدد من المحطات المثيرة للجدل، والتى ظل يتحدث عنها في حواراته حتى قبل فترة وجيزة من رحيلة.





ولعل أبرز تلك المحطات هي المتعلقة بحياته الخاصة، ومنها رحلته من الإلحاد إلى الإيمان، والتي سبق أن ذكرها بالتفصيل.



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حيث قال إنه عاش فترة تمرد وغرور وغليان فكرى خلال مرحلة شبابه، وأن هذه الفترة كانت مرحلة البحث عن الذات، وبها شبه غرور بأن كل حاجة أنا اللى بعملها بمجهوداتى، ولحظة الغرور خلتنى اتجه إلى فترة تمرد، وأن مكتبته كانت مليئة فى هذه الفترة بكتب تحفز على الإلحاد.

محمود الجندي ولد في 24 فبراير 1945 وتزوج لفترة من الفنانة الكبيرة عبلة كامل.