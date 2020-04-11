AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. شيرين تتحدث عن كورونا بشكل مختلف.. وعيد ميلاد مي نور الشريف مع عائلتها

السبت 11/أبريل/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن هذه الفترة الاستثنائية التي نمر بها لها جانب إيجابي وقالت: "أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا.

يحرص الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن على مشاركة جمهورهم لمحات من ساعات الحجر الصحي المنزلي بين الحين والأخر.

نشرت الفنانة مي نور الشريف صورة على حسابها بموقع انستجرام من احتفالها بعيد ميلادها وسط عائلتها وأشقائها.

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام " و علقت علي الصورة قائلة : من أول يوم تصوير لمسلسل خيانة_عهد مع المخرج سامح عبد العزيز و المؤلف أحمد عادل , رمضان_٢٠٢٠ 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دهب عيرة.. عبير صبري تقابل يسرا في رمضان

سامح عبد العزيز ينشر صورة مع جومانا مراد.. والأخيرة ترد: أحبك

جومانا مراد تحتفل بعيد ميلادها فى كواليس "دهب عيرة" بهذه الطريقة.. صورة

تغيير إسم مسلسل يسرا من دهب عيرة إلى خيانة عهد

ساعات كنت بسرح في الصلاة.. شيرين عبد الوهاب تثير جدل متابعيها

شاهد... يسرا برفقة المخرج سامح عبد العزيز من كواليس مسلسل خيانة عهد

ترشيحاتنا

ماليزيا ترسل طائرة لإجلاء رعاياها من القاهرة.. صور

طريقة فعالة لتجنب ملامسة الوجه في زمن الكورونا

كيفية تحضير مشروب الديتوكس لتخسيس.. 15 فائدة له

أول ظهور لـ منى زكي بعد شائعة إصابتها بـ فيروس كورونا

عزل وفحص المخالطين.. مشاهد مرعبة بعد اكتشاف ٣ حالات مصابةبكورونا في الاسماعيلية

نجم الأهلي يتبرع براتبه لسموحة بسبب أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات

صورة نادرة للأخوات كاردشيان.. احتفال مشاهير هوليوود باليوم الوطني للإخوة

جنون الحظر.. قصة شعر مرعبة بالسكينة والساطور| فيديو