أخبار الفن.. شيرين تتحدث عن كورونا بشكل مختلف.. وعيد ميلاد مي نور الشريف مع عائلتها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن هذه الفترة الاستثنائية التي نمر بها لها جانب إيجابي وقالت: "أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا.





يحرص الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن على مشاركة جمهورهم لمحات من ساعات الحجر الصحي المنزلي بين الحين والأخر.





نشرت الفنانة مي نور الشريف صورة على حسابها بموقع انستجرام من احتفالها بعيد ميلادها وسط عائلتها وأشقائها.





نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام " و علقت علي الصورة قائلة : من أول يوم تصوير لمسلسل خيانة_عهد مع المخرج سامح عبد العزيز و المؤلف أحمد عادل , رمضان_٢٠٢٠



