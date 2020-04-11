أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تطلق أغلى كمبيوتر في العالم.. حيلة ذكية لتسجيل مكالمات واتسآب

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
أعلنت شركتا صناعة الكاميرات Leica و Olympus عن مبادرات لتقديم دورات مجانية ومحادثات للمصورين وسط جائحة COVID-19.
كشفت شركة LG، عن هاتفها الأحدث Style3، الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة، بسعر يعادل 350 دولار أمريكي، وستطلقه عملاق التكنولوجيا الكورية في السوق الياباني عن طريق شركة الاتصالات DoCoMo.
أتاحت شركة آبل الأمريكية، حاسبها الشخصي باهظ الثمن Mac Pro 2019 للبيع عبر متجرها للأجهزة المجددة، والذى وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شكله المبتكر أغلى مبشرة للجبن في العالم.
تعمل شركة سامسونج ، على تحديث سلسلة الهواتف الذكية متوسطة المواصفات Galaxy A، والتي أضافت لها ستة هواتف جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، والتى تستهدف الأشخاص الذين يريدون ميزات راقية دون دفع مبلغ باهظ من المال، إذ تمتاز هذه التشكيلة أنها تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بأسعار معقولة نسبيا.
تعمل شركة آبل Apple، على طريقة جديدة لتمكين المستخدمين من تجربة تطبيقات الجهات الخارجية على نظام التشغيل التابع لها iOS دون الحاجة إلى تثبيتها.
أعلنت شركتا آبل وجوجل عن بدءهما مشروعا مشتركا للقيام ببناء نظام إلكترونى متكامل لتتبع انتشار فيروس كورونا، بحلول منتصف شهر مايو المقبل.
كثيرا ما نسمع عن التطبيقات التى تخترق خصوصية المستخدمين، أو التطبيقات الخبيثة التى تتجسس على الصور والفيديوهات وبعض البيانات الشخصية إلا أن الأمر هذه المرة لا يمكن تجاهله، فتطبيق Zoom الشهير لمكالمات الفيديو، والذى اتجه إليه ملايين المستخدمين حول العالم بعد الاتجاه إلى العزل المنزلى والتواصل من وراء الشاشات.
يستخدم تطبيق واتسآب Whatsapp، أكثر من 2 مليار شخص حول العالم بشكل أساسى في حياتهم اليومية، حيث يبقيهم على تواصل واتصال دائم مع الأصدقاء والعائلة، بفضل ميزاته الرائعة التى تناسب احتياجات بعض المستخدمين.
قام موقع فيسبوك بإطلاق خاصية جديدة تسمى Quiet Mode أو الوضع الهادئ على تطبيقات الهواتف المحمولة، والتى ستمنع الإزعاج وتوفر الهدوء لمستخدمى فيسبوك.
أتاحت شركة جوجل Google الأمريكية، إصدارا مجانيا لخدمة بث الألعاب التابعة لها إستاديا Stadia، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين في العديد من الدول، على التزام الحجر الصحي.
حثت مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية (CDC)، جميع الأشخاص، على ارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، ويتسبب هذا الأمر في مشكلة بالنسبة لمستخدمي ميزة قفل الهاتف ببصمة الوجه Face ID على هواتف آيفون، مما يجبرهم على كتابة رمز المرور الخاص بهم أو إزالة وسائل الحماية لإلغاء قفل الهاتف الذكي.