أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تطلق أغلى كمبيوتر في العالم.. حيلة ذكية لتسجيل مكالمات واتسآب

كثيرا ما نسمع عن التطبيقات التى تخترق خصوصية المستخدمين، أو التطبيقات الخبيثة التى تتجسس على الصور والفيديوهات وبعض البيانات الشخصية إلا أن الأمر هذه المرة لا يمكن تجاهله، فتطبيق Zoom الشهير لمكالمات الفيديو، والذى اتجه إليه ملايين المستخدمين حول العالم بعد الاتجاه إلى العزل المنزلى والتواصل من وراء الشاشات.