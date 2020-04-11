AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين ترسل أطباء لمساعدة روسيا على احتواء كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 07:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أرسلت الصين وفدا من الأطباء لمساعدة روسيا على احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم السبت: "لمساعدة روسيا على مكافحة وباء عدوى فيروس كورونا المستجد.قررت الحكومة الصينية إرسال مجموعة من الخبراء الطبيين إلى روسيا".

وأعلنت السلطات الصحية الروسية الجمعة، عن تسجيل 1786 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة إلى 11917 حالة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إن الإصابات الجديدة، التي وصلت نسبة زيادتها اليومية إلى 17، 6%، رصدت في 57 منطقة روسية، معظمها في العاصمة موسكو، حيث تم اكتشاف 1124 حالة جديدة لتبلغ الحصيلة 7882.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا ترسل طائرة عسكرية لإجلاء رعاياها من ووهان الصينية ..فيديو

رفض كشف حالة بوتين.. الكرملين يصدر توجيها للصحفيين بشأن كورونا

رسالة من رئيس الصين إلى زعماء العالم بشأن فيروس كورونا

روسيا ترسل طائرة مساعدات إضافية إلى إيطاليا لمكافحة فيروس كورونا

لـ كورونا وجه آخر.. لا وقت للصراعات .. العالم يتجاوز الخلافات.. والجميع يعمل لصالح "إنقاذ البشرية" خطر واحد وضحايا كثر

دبلوماسية الكمامات.. مواجهته مسئولية دولية وإيد واحدة.. لــــ كورونا وجهة نظر أخرى في الصراعات.. ولا صوت يعلو فوق مواجهة انتشار الفيروس وضمان بقاء الجنس البشري.. وخبراء: الوباء يقرب جهود المتصارعين

ترشيحاتنا

التليفزيون الألماني يفضح النظام القطري.. وأحمد موسى: أين حقوق الإنسان؟

أحمد عمر هاشم : موتي كورونا شهداء..فيديو

جريمة إنسانية..شباب بـ بريطانيا ينقلون فيروس كورونا للمواطنين

سيف زاهر: الأهلي تعامل باحترافية مع فتحي وعاشور

قبل ما تشتريه .. اكتشف الفرق بين التمر الفاسد والجيد

من أجل المخدرات.. أب يقتل ابنته بتركها داخل سيارة ساخنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسيدات فقط.. تويوتا تكشف باسو مودا شارم الهاتشباك وسعرها .. صور

شراء السلع الضرورية فقط.. الشرطة البريطانية تفتش عربات التسوق وسط تفشي كورونا

كنز للجسم..فوائد لبان الدكر للتنحيف والتخلص من الترهلات