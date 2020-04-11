الصين ترسل أطباء لمساعدة روسيا على احتواء كورونا





أرسلت الصين وفدا من الأطباء لمساعدة روسيا على احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم السبت: "لمساعدة روسيا على مكافحة وباء عدوى فيروس كورونا المستجد.قررت الحكومة الصينية إرسال مجموعة من الخبراء الطبيين إلى روسيا".





وأعلنت السلطات الصحية الروسية الجمعة، عن تسجيل 1786 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة إلى 11917 حالة.



