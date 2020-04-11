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اقتصاد

"رجال الأعمال" ترسل لشركات المقاولات بيانات الجهات الموردة لأدوات التعقيم

السبت 11/أبريل/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
كشف المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، عن الاتفاق على إرسال الإدارة التنفيذية للجمعية بيانات التواصل الخاصة بشركات النصر والشركات المماثلة لها لتوريد مواد المعقمات والمنظفات الطبية وأيضًا المعدات الطبية الأساسية وأجهزة الكشف المبكر عن الفيروس إلى أعضاء الجمعية للتواصل معها لشراء احتياجات الشركات وموقفهم من تلك التوريدات للالتزام بالحفاظ على صحة العاملين في مواقع العمل، لأن المشروعات الكبيرة ستطلب كميات كبيرة من تلك التوريدات حتى لا يتم اللجوء للسوق السوداء لتوفير هذه الكميات.

وأضاف "فوزى"، بحسب نتائج اجتماع لجنة التشييد والبناء برئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن رئيس اتحاد المقاولين سيرسل للجمعية كافة الضوابط المحددة والموضوعة من قبل الاتحاد للعمال للحفاظ على سلامة العمالة بقطاع التشييد والمقاولات، وذلك لتعميمها على أعضاء الجمعية من العاملين بالقطاع.
 
وشهد اجتماع كبار شركات المقاولات، التأكيد على موافقة جموع الشركات حول ضرورة بدء العمل في المواقع لدوران عجلة الإنتاج، حيث يعد أمرًا هامًا جدًا خلال الفترة الراهنة لمنع حدوث أي خلل بالاقتصاد مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة، بالإضافة إلى ضرورة توعية العاملين عند تطبيق الإجراءات الاحترازية حول الإجراءات الواجب إتباعها فيما بعد مواعيد العمل، والتي تكمن في اختلاط العمالة مع بعضهم بكثافة كبيرة داخل السكن المخصص لهم، وتواجدهم بمناطق مزدحمة خلال انتقالهم بالمواصلات العامة التي تكون عرضة كبيرة لانتقال العدوى.
 
وكما تم الاتفاق على ضرورة تواجد تمركز طبى بشكل أكبر في المناطق التي تقع بين المشاريع القومية لكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة أو بالقرب منها، لأنها مناطق كثيفة العمالة
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