رسميًا.. إلغاء كأس الأبطال الدولية وعدم إقامة الكلاسيكو في الولايات المتحدة

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأبطال الدولية الودية عدم إقامة نسخة 2020، والتي كان من المقرر انطلاقها في الصيف المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأثر كورونا سلبيًا على النشاط الرياضي في مختلف دول العالم، حيث توقفت البطولات المحلية والقارية والدولية.





وأصدرت اللجنة المنظمة لكأس الأبطال الدولية الودية بيانًا رسميًا حيث أكدت إلغاء نسخة العام الحالي من البطولة نظرًا لانتشار فيروس كورونا المميت.





وكان من المقرر إقامة تلك البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا.





وتُعد إلغاء تلك النسخة من البطولة صدمة لعشاق كرة القدم وتحديدًا الكلاسيكو حيث من المنتظر إقامة مباراة بين برشلونة وريال مدريد، في لاس فيجاس، في إطار تلك المسابقة.



