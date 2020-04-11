لمواجهة كورونا.. اتحاد الصناعات يطالب الحكومة بتأجيل أقساط الأراضي لمدة عام.. وبحث آلية لاستيعاب عمالة جديدة بالصناعة

وأشار "السويدى"، إلى أنه تم الاتفاق على عدد من المقترحات لعرضها على الحكومة عبر اتحاد الصناعات الفترة المقبلة وتتضمن تلك المقترحات:



أولا: إعداد اتحاد الصناعات مقترح حول آليات استيعاب أكبر عدد من العمال بقطاع الصناعة، للاستفادة من العمالة التي ستضطر إلى الخروج من قطاع السياحة نظرًا لتوقفه، بحيث يمكن تدريبهم للعمل قطاع الصناعة، وبالتالي وجود عدد كبير من العمالة المدربة والمؤهلة التي ستسهم فى النهوض بالقطاع.

ثانيًا: إعادة النظر فى تأجيل أقساط الأراضى الصناعية لمدة عام، وإلغاء الغرامات عليها، مع تطبيق قرار تخفيض فوائد الأراضى الصناعية الجديدة على الأراضى القائمة.

ثالثًا: إعداد الغرف الصناعية باتحاد الصناعات قوائم بمستلزمات الإنتاج المطلوبة خلال الفترة المقبلة للعمل على تصنيعها محليًا من أجل تقليل حجم الواردات لمستلزمات الإنتاج، والحفاظ على العملة الصعبة وتشغيل المزيد من العمالة المصرية، علاوة على تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

رابعًا: اتخاذ خطوات إضافية لحماية العمالة بالمواقع المختلفة ومنها تطبيق نظام العزل ومنع الاختلاط والتباعد الاجتماع داخل مواقع العمل مع وجود نسبة 50% فقط من العمالة لمدة شهر ثم يتم استبادلهم بالنسبة المتبقية من العمالة خلال الشهر التالى، على أن يتم خصم 20-25% من الرواتب مقابل تقديم وجبات صحية متكاملة لتقوية الجهاز المناعى للعاملين، بالإضافة إلى دخول العاملين من بوابة دخول واحدة فقط، مع وضع أجهزة التعقيم على تلك البوابة لضمان عدم دخول أي عدوى لموقع العمل.