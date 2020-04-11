AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس تويوتا قلق من انهيار اقتصاد اليابان قبل القضاء على كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات

وعد الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا لصناعة السيارات، أكيو تويودا، بأن "صناعة السيارات اليابانية ستسعى لحماية الوظائف في جميع أنحاء العالم فيما تتعامل مع وباء فيروس كورونا".


وكانت شركة تويوتا لصناعة السيارات قالت، الأربعاء، إنها ستمدد إغلاق مصانعها في أميركا الشمالية أسبوعين إضافيين، مشيرة إلى أنها ستعيد نحو 5000 آلاف عامل إلى وكالاتهم الأصلية، وستمنح آخرين إجازات غير مدفوعة.





وقال تويودا، بصفته رئيسًا لجمعية مصنعي السيارات اليابانية، إنه "قلق من أن الاقتصاد الياباني قد يدمر قبل أن يتمكن العالم من كسب المعركة ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس".


وأضاف في مؤتمر صحفي على الإنترنت "إذا كانت مستشفياتنا مكتظة إلى حد الدمار، فقد لا تتمكن اليابان أبدًا من التعافي".


وأشار إلى أن المجموعة التي تجمع بين صانعي السيارات اليابانيين، بما في ذلك شركة نيسان موتور وشركة هوندا موتور، وكذلك مصنعي قطع الغيار، ستنشئ صندوقًا خاصًا لمساعدة أولئك الذين تم تسريحهم للعثور مجددا على وظائف.


وأعلنت شركتا هوندا موتور ونيسان موتور الثلاثاء، إيقاف آلاف من العمال في الولايات المتحدة عن العمل. وقال متحدث باسم شركة هوندا، التي توظف حوالي 18400 عامل في مصانع في ولايات ألاباما وإنديانا وأوهايو، إن شركة السيارات اليابانية ستضمن الرواتب حتى يوم الأحد المقبل، لكن المصانع ستبقى مغلقة حتى الأول من مايو على أقرب تقدير.


وقال تويودا "بعد الحرب العالمية الثانية، صنعت تويوتا الأواني والمقالي وزرعت البطاطا في المزارع، مؤكدا "عزم صانعي السيارات على صنع أي شيء بشكل عملي لحماية الوظائف والبقاء على قيد الحياة".


وبين أن شركته "صنعت أقنعة للوجه، على الرغم من أنها كانت غير جيدة بحيث لا يمكن بيعها وسيتم استخدامها بدلًا من ذلك في منشآت تويوتا لتقليل الطلب في مكان آخر".


وأعلنت اليابان حالة الطوارئ هذا الأسبوع حيث استمرت الحالات في الارتفاع، لاسيما في طوكيو والمناطق الحضرية الأخرى.


ويوجد في اليابان حوالي 5500 حالة إصابة بالفيروس، فيما تتخوف السلطات من احتمال حدوث قفزة كبيرة.


وسجل نحو 1.6 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأسهم اليابانية تهوي لأقل مستوى في أكثر من 3 سنوات رغم وعود التحفيز

تعرف على معني كلمة تويوتا toyota وماذا تعني أسماء موديلاتها

شركة تويوتا توقف الإنتاج فى 7 خطوط باليابان بسبب كورونا المستجد

شاهد.. تويوتا كورولا الرياضية الأسطورية

بتخفيض 150 ألف جنيه .. سعر تويوتا كامري في السوق المصري

ترشيحاتنا

علامات تدل على تلف المساعدين فى السيارة.. لا تتجاهلها

بعد تصريحاتها المثيرة.. شاهد.. إطلالات عرضت إليسا للانتقاد أيضا

بفيديو مع الأسد.. متابع يطلب التبرع بكليته ومحمد رمضان يرد

من فاتته صلاة الفجر بسبب النوم.. علي جمعة: حرام في هذه الحالة فقط

تعرف على موعد جنازة والد علي ربيع

هل يجوز أكل اللحوم المستوردة؟ دار الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مازدا 3 هاتشباك mazda 3السيارة الفائزة بجائزة أفضل تصميم عالمي .. صور

برفقة عائلتها.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال أنيقة

ينتقل عن طريق الرذاذ والبيض.. 10 معلومات لا تعرفها عن إنفلونزا الطيور