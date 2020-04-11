رئيس تويوتا قلق من انهيار اقتصاد اليابان قبل القضاء على كورونا

وعد الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا لصناعة السيارات، أكيو تويودا، بأن "صناعة السيارات اليابانية ستسعى لحماية الوظائف في جميع أنحاء العالم فيما تتعامل مع وباء فيروس كورونا".





وكانت شركة تويوتا لصناعة السيارات قالت، الأربعاء، إنها ستمدد إغلاق مصانعها في أميركا الشمالية أسبوعين إضافيين، مشيرة إلى أنها ستعيد نحو 5000 آلاف عامل إلى وكالاتهم الأصلية، وستمنح آخرين إجازات غير مدفوعة.













وقال تويودا، بصفته رئيسًا لجمعية مصنعي السيارات اليابانية، إنه "قلق من أن الاقتصاد الياباني قد يدمر قبل أن يتمكن العالم من كسب المعركة ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس".





وأضاف في مؤتمر صحفي على الإنترنت "إذا كانت مستشفياتنا مكتظة إلى حد الدمار، فقد لا تتمكن اليابان أبدًا من التعافي".





وأشار إلى أن المجموعة التي تجمع بين صانعي السيارات اليابانيين، بما في ذلك شركة نيسان موتور وشركة هوندا موتور، وكذلك مصنعي قطع الغيار، ستنشئ صندوقًا خاصًا لمساعدة أولئك الذين تم تسريحهم للعثور مجددا على وظائف.





وأعلنت شركتا هوندا موتور ونيسان موتور الثلاثاء، إيقاف آلاف من العمال في الولايات المتحدة عن العمل. وقال متحدث باسم شركة هوندا، التي توظف حوالي 18400 عامل في مصانع في ولايات ألاباما وإنديانا وأوهايو، إن شركة السيارات اليابانية ستضمن الرواتب حتى يوم الأحد المقبل، لكن المصانع ستبقى مغلقة حتى الأول من مايو على أقرب تقدير.





وقال تويودا "بعد الحرب العالمية الثانية، صنعت تويوتا الأواني والمقالي وزرعت البطاطا في المزارع، مؤكدا "عزم صانعي السيارات على صنع أي شيء بشكل عملي لحماية الوظائف والبقاء على قيد الحياة".





وبين أن شركته "صنعت أقنعة للوجه، على الرغم من أنها كانت غير جيدة بحيث لا يمكن بيعها وسيتم استخدامها بدلًا من ذلك في منشآت تويوتا لتقليل الطلب في مكان آخر".





وأعلنت اليابان حالة الطوارئ هذا الأسبوع حيث استمرت الحالات في الارتفاع، لاسيما في طوكيو والمناطق الحضرية الأخرى.





ويوجد في اليابان حوالي 5500 حالة إصابة بالفيروس، فيما تتخوف السلطات من احتمال حدوث قفزة كبيرة.





وسجل نحو 1.6 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في العالم.