أهالي ألف مسكن يشتكون من عدم الالتزام بقرار حظر التجول

بعث منعم محمود أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بموقع "صدى البلد" يشكو فيها من عدم الالتزام بعض أهالي منطقة ألف مسكن بحظر التجول بمنطقة عين شمس.





وأشار إلى أن بعض الأهالي بمنطقة ألف مسكن بشارع جسر السويس بعين شمس لا يلتزمون بقرارات منع التجمعات وحظر التجول ناشرين الاسواق ٢٤ ساعة ما يعرض الاهالى لخطر الإصابة بكورونا ، مطالب المسئولين بسرعة حل المشكلة .



