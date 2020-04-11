AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا يتفشى وإغلاق كامل للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن

السبت 11/أبريل/2020 - 08:24 ص
كورونا يتفشي وإغلاق
كورونا يتفشي وإغلاق كامل للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن
Advertisements
سمر صالح
أعلنت السلطة المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إغلاق جميع المنافذ البرية المؤدية إليها، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب تعميم أصدره محافظ الاقليم، أحمد سالمين، بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ في البلاد وقيادة التحالف العربي بعدن.

وأعلنت الحكومة اليمنية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقضى التعميم الموجه لكافة الأجهزة الأمنية بكل تشكيلاتها والقوات المسلحة، بإغلاق جميع المنافذ البرية المؤدية إلى العاصمة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية السريعة والمشددة، تحسبا لانتقال فيروس كورونا إليها.

ودعا، مكتب الصحة والسكان وفرق الرصد الوبائي في المحافظة، إلى رفع اليقظة التامة والاستمرار بالإجراءات الاحترازية العالية، لضمان عدم انتشاره في المحافظة الساحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليمنيات يسارعن في صنع الأقنعة لمواجهة خطر فيروس كورونا.. فيديو

رغم عدم تسجيل إصابات بـ كورونا.. تعليق الصلوات وإغلاق المساجد في اليمن

للتأهب لمواجهة فيروس كورونا.. السعودية ترسل إمدادات طبية لـ اليمن.. صور

اليمن يؤكد مجددا خلوه من أي إصابات بـ فيروس كورونا

الصحف الإماراتية اليوم.. الرئيس السيسي ينفعل على أحد المسؤولين بسبب الكمامات.. اليمن يسجل أول حالة إصابة بـ كورونا.. وأمريكا تسجل انخفاضًا في حصيلة الوفيات بـ كوفيد 19

بعد 4 أشهر من انتشاره.. اليمن تنضم لنادي كورونا العالمي بتسجيل أول حالة

ترشيحاتنا

من فاتته صلاة الفجر بسبب النوم.. علي جمعة: حرام في هذه الحالة فقط

في ذكرى ميلاده.. 10 مقولات لـ عبدالرحمن الأبنودي نرددها يوميًا

الصين ترسل أطباء لمساعدة روسيا على احتواء كورونا

دعاء الوضوء لـ صلاة الفجر من 12 كلمة أوصى بها النبي.. تغفر الذنب وتوسع الرزق

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11-4-2020.. فيديو

بدون مكياج و بالبيجامات.. نجمات تحدين العزل المنزلي بهذه الإطلالات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ اكسسوارات لافتة.. زينة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شاهد.. شعار فولكس فاجن الجديد يظهر لأول مرة بسيارة أطلس كروس .. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الجبلي ؟