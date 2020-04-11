كورونا يتفشى وإغلاق كامل للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن

أعلنت السلطة المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إغلاق جميع المنافذ البرية المؤدية إليها، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





جاء ذلك بحسب تعميم أصدره محافظ الاقليم، أحمد سالمين، بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ في البلاد وقيادة التحالف العربي بعدن.





وأعلنت الحكومة اليمنية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.





وقضى التعميم الموجه لكافة الأجهزة الأمنية بكل تشكيلاتها والقوات المسلحة، بإغلاق جميع المنافذ البرية المؤدية إلى العاصمة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية السريعة والمشددة، تحسبا لانتقال فيروس كورونا إليها.





ودعا، مكتب الصحة والسكان وفرق الرصد الوبائي في المحافظة، إلى رفع اليقظة التامة والاستمرار بالإجراءات الاحترازية العالية، لضمان عدم انتشاره في المحافظة الساحلية.