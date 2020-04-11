رغم تفشي كورونا.. إيران تستأنف الأنشطة الاقتصادية وتمدد العمل الجمركي مع تركيا

استأنفت إيران عملها الاقتصادي في كافة الأقاليم باستثناء طهران، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.





وأشارت قناة روسيا اليوم، بحسب مراسلها، إلى أن القرار جاء من اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، ضمن "خطة التباعد الاجتماعي الذكية" أو المرحلة الثانية من مواجهة الفيروس.





من جهتها قالت وكالة فارس الإيرانية إن رئيس مكتب الرئيس الايراني، محمود واعظي، بحث مع وزير المالية والخزانة التركي بيرات البيرق، هاتفيا تمديد أنشطة عمل الجمارك على مدار الساعة بين البلدين.





وأفاد موقع مصلحة الجمارك الايرانية الجمعة، بأن واعظي والبيرق أعلنا الاستعداد لمد انشطة الجمارك على مدى 24 ساعة للتبادل البيني للسلع، مع الالتزام الكامل بالقواعد والبروتوكولات الصحية اثر تفشي فيروس كورونا.





من جهة ثانية أعرب واعظي عن تقديره لارسال تركيا المساعدات الانسانية الى ايران، مؤكدا استعداد طهران بتقديم المساعدات ونقل خبرتها في مواجهة فيروس كورونا لهذا البلد الجار.