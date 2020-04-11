أغنية شارع أيامي لـ حسن شاكوش تحقق 5 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "شارع أيامي" لـ حسن شاكوش، من مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان نجاحا كبيرا، بنحو 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية على "يوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "على ناصية شارع أيامي .. ساكن مع أحزاني في بيت .. قدام مني ساكنة آلامي ..".





مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبي.