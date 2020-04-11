استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية dmc، تقريرًا مفصلًا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 11 - 4 - 2020، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم السبت ، انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.



