استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية dmc، تقريرًا مفصلًا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 11 - 4 - 2020، في القاهرة والمحافظات.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم السبت ، انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع المحافظات
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23
الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24
مطروح الصغرى 12 والعظمى 20
بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20
دمياط الصغرى 13 والعظمى 20
طابا الصغرى 13 والعظمى 23
الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25
السويس الصغرى 13 والعظمى 24
العريش الصغرى 12 والعظمى 20
رفح الصغرى 12 والكبرى 19
شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26
الغردقة الصغرى 17 والعظمى 26
الفيوم الصغرى 26 والعظمى 17
بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 24
اسيوط الصغرى 13 والعظمى 25
بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 24
الوداي الجديد الصغرى 15 والعظمى 27
حلايب الصغرى 20 والعظمى 25
شلاتين الصغرى 19 والعظمى 27
أسوان الصغرى 18 والعظمى 28
الاقصر الصغرى 17 والعظمى 27