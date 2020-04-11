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برلمان

3 سيناريوهات.. تعرف على مصير دور الانعقاد الأخير للبرلمان بعد انتهاء فترة التعليق

السبت 11/أبريل/2020 - 08:40 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
مصير غامض ينتظر دور الانعقاد الحالي والأخير لمجلس النواب في ظل أزمة كورونا، الأمر الذي يضع النواب أمام عدة سيناريوهات لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المؤجلة، وعلى رأسها الموازنة العامة للدولة وقوانين الانتخابات سواء الخاصة بمجلس النواب أو المحليات وغيرها من التشريعات المؤجلة.


ويستعرض "صدى البلد" 3 سيناريوهات أمام البرلمان لإنجاز مؤجلاته:

1. تدخل الرئيس
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مصر تمر بظرف استثنائي في مواجهة كورونا، وكذلك المجلس، موضحا أن المادة 156 من الدستور حددت ما يحدث في مثل هذه الحالات الاستثنائية، حيث نصت على: "إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد".

وأضاف أبو شقة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه "إذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار"، مؤكدا أن المجلس سينعقد يوم 29 أبريل الجاري لنظر ما سيتم خلال الفترة المقبلة.

2. مد دور الانعقاد
بدوره، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، إن المجلس سينعقد 29 أبريل الجاري، دون أي نية لاستمرار التأجيل، على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للنواب والعاملين بالأمانة العامة بالمجلس من خلال التطهير والتعقيم مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي للنواب داخل الجلسة العامة.

ورجح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، مد دور الانعقاد الحالي 3 أشهر بحيث ينتهي في سبتمبر بدلا من يونيو، وذلك لإنهاء جميع الاستحقاقات الدستورية، مؤكدا أنه لا يوجد أي أزمة في إنهاء هذه الاستحقاقات، حيث لم يضع الدستور مواعيد محددة لإنهائها.

3. 9 يناير 2021
فيما أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية، أن البرلمان الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021، وفقا للمادة 106 من الدستور والتي تنص على: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته".

وأوضح العليمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أول اجتماع للمجلس كان في 10 يناير 2016، لذلك سينتهي في 9 يناير 2021، على أن تجرى انتخابات المجلس قبلها بشهرين أي 9 نوفمبر، مشددا على أن انتهاء دور الانعقاد الحالي لا يعني انتهاء عمل المجلس.
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