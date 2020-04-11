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أخبار العالم

أوزبكستان تعلن ارتفاع معدل الإصابات بكورونا وسط إجراءات صارمة للعزل الذاتي

السبت 11/أبريل/2020 - 08:45 ص
الاجراءات الصحية
الاجراءات الصحية ضد كورونا في اوزباكستان
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على صالح
أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان اليوم، السبت، أن عدد حالات الإصابة بـ COVID-19 المؤكدة في الدولة ارتفع إلى 694.

وذكرت وزارة الصحة الأوزبكية في رسالة بثتها قناة تيليجرام الرسمية، أنه حتى الساعة 10:00 من يوم 11 أبريل 2020، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس مرض كورونا في أوزبكستان 694 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم الجمعة أنه تم الإبلاغ عن 669 حالة إصابة في أوزبكستان منذ بدء تفشي المرض. وأعلنت السلطات أن عدد القتلى بلغ ثلاثة، وتعافى 42 شخصا بعد إصابتهم بالمرض.

وتم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالمرض في البلاد في 15 مارس، تم تحديدها على أنها امرأة عادت مؤخرًا من فرنسا.

وأشارت إلى أن هناك إجراءات صارمة للعزل الذاتي سارية في أوزبكستان منذ 1 أبريل.

ويُمنع المواطنون الأوزبكيون الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا على مغادرة منازلهم، وما يقرب من 90.000 شخص في الحجر الصحي الذي أمرت به الدولة.

وحظرت الحكومة الأوزبكية جميع الرحلات الدولية حتى 30 أبريل، كما تم تعليق سفر الركاب الإقليمي.
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