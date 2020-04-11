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مرأة

بـ اكسسوارات لافتة.. زينة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

السبت 11/أبريل/2020 - 09:01 ص
زينة
زينة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

تألقت زينة فى الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ظهرت بـ بليزر باللون الأبيض ونسقت معه سترة قطنية بنفس اللون لا تحمل أى نقوشات أو رسومات.

وأكملت زينة إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات اللافته ذات اللون الذهبى مما منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زينة على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

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صباح الفل 🥰

A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on

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