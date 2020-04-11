شريف الجبلي: خفض سعر المازوت يدعم الصناعة ويدفع عجلة الإنتاج

أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن اتجاه الحكومة لخفض أسعار المازوت للصناعة من ضمن الاجراءات التى اتخذتها ، ومن شأنه دعم الصناعة وخفض التكلفة الإنتاجية ودفع عجلة الإنتاج.

وأضاف الجبلى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الأزمة الراهنة تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على العمالة والخروج بالصناعة الوطنية منها بأقل الخسائر الممكنة.

وأشار إلى أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة سواء فيما يتعلق بالمساعدة التصديرية او الحوافز المادية من شأنها دفع عجلة الإنتاج.

وكانت أعلنت وزارة البترول اليوم موافقة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على خفض أسعار المازوت للصناعات بقيمة 350 جنيها للطن؛ ليسجل 3950 جنيهًا مقابل 4200 جنيه، إضافة إلى خفض أسعار البنزين، وتثبيت أسعار السولار.