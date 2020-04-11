فى الذكرى الأولى لرحيله.. عدد زيجات محمود الجندى





وتزوج الفنان محمود الجندى أربع مرات، الأولى كانت من خارج الوسط الفنى وهى ضحى والتي أنجب منها 3 من الأبناء، أحدهم المخرج أحمد الجندى، وتزوج عليها ولكنه لم يستطع إخفاء الأمر، خاصة أنها كانت حاملا فى ابنته مريم، فكان عليه أن يعلم أبناءه بأن لهم شقيقة من أم أخرى، ولم ينته زواج الجندى من ضحى بالطلاق، ولكنه انتهى بوفاة زوجته، في حادثة شهيرة شغلت الوسط الفني حينها.





أما الزيجة الثالثة، فكانت الفنانة عبلة كامل، واستمر الزواج سنتين فقط، وقررا الانفصال بعدها، وأرجع السبب في برنامج "ست الحسن"، لأنها كانت مطلوبة فنيا أكثر منه، حيث إن الزيجات التى يمكن أن تستمر في الوسط الفني معدودة.





أما الزيجة الرابعة، فكانت من ابنة الفنان جمال إسماعيل وهى "هيام" وتزوجها "الجندي" بعد انفصاله عن عبلة كامل في عام 2005، فكان يقول إنها النموذج المثالي لكيفية أن تكون زوجة، وتعتبر أطول زيجاته فامتدت حتى وفاته، أي ما يقرب من 14 عاما.

تحل اليوم، السبت، الذكرى الأولى لرحيل الفنان محمود الجندى، والذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة.