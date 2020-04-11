تنفيذ إجباري..الإسكان: تطهير وتعقيم المواقع والأولوية الأولى سلامة العمال

قال الدكتور عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة منذ بدء ظهور العدوى في مناطق مختلفة بدأت بتنفيذ خطة عاجلة، لأن الوزارة تعمل في كثير من قطاعات الدولة وخدمات التشييد وجزء كبير من المشروعات القومية.





وتابع خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أن الوزارة تعاملت مع أزمة تفشي فيروس كورونا من خلال شقين أساسين، والأول يتعلق بأجهزة المدن الجديدة التي يكون بها تعامل يومي مع المواطنين للخدمات واستخراج التراخيص وخلافه.





وأضاف المتحدث باسم الإسكان، أن هناك أكثر من 40 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، ومشيرًا إلى أن وزير الإسكان قام بإصدار تعليمات مشددة لجميع رؤساء الأجهزة والشركات الخدمية من مياه وكهرباء لاتباع تعليمات وإجراءات الوقاية التي أكد عليها مجلس الوزراء.





وأوضح أن الوزارة أصدرت خطة عاجلة لتنفيذ تعقيم كامل لكل المواقع وتنفيذ خطة احترازية للحد من انتشار العدوى بين العاملين، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء ومواعيد حظر التجول.





وأصدرت الوزارة قرارات صارمة جدا لجميع شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع التشييد بالمشروعات القومية التي تتم بالتعاون مع وزارة الإسكان، بضرورة التزام الشركات بتطهير وتعقيم العمال حفاظا على سلامتهم، وتحميل المسؤولية كاملة لأي شركة تتقاعص عن تنفيذ تلك التعليمات.