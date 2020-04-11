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تجاوز إصابات فيروس كورونا في العالم 1.6 مليون حالة

السبت 11/أبريل/2020 - 09:19 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها، بأن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى العالم تجاوزت 100 ألف حالة، وأن إجمالى إصابات تجاوز 1.6 مليون شخص.

وقد أرسلت الصين وفدا من الأطباء لمساعدة روسيا على احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم السبت: "لمساعدة روسيا على مكافحة وباء عدوى فيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة الصينية إرسال مجموعة من الخبراء الطبيين إلى روسيا".

وأعلنت السلطات الصحية الروسية أمس، الجمعة، عن تسجيل 1786 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة إلى 11917 حالة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إن الإصابات الجديدة، التي وصلت نسبة زيادتها اليومية إلى 17، 6%، رصدت في 57 منطقة روسية، معظمها في العاصمة موسكو، حيث تم اكتشاف 1124 حالة جديدة لتبلغ الحصيلة 7882.
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